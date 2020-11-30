Süper Lig'de çarşı pazar yine karıştı! Süper Lig'de 10.hafta puan durumu, maç sonuçları ve 11.hafta fikstürü... Süper Lig'in 10. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 10. haftası, Sivasspor-Göztepe ve Kayserispor-Karagümrük maçları dışında tamamlandı. Fenerbahçe'nin evinde Beşiktaş'ı konuk ettiği haftada yaşadığı puan kaybı sonrası işler fena karıştı. İşte Süper Lig'in 10. haftası sonunda oluşan puan durumu.
TRABZON KAZANDI
Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında ligde kötü günler geçiren Ankaragücü evinde Trabzonspor'u konuk etti. Avcı yönetiminde 2. maça çıkan Karadeniz ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı. Süper Lig'in 10. haftasının 2. gününde Gaziantep FK evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Bol gollü geçen karşılaşmada taraflar 2-2 beraberlikle birer puana razı oldu.
BAŞAKŞEHİR ŞOKU YAŞADI
Aynı gün oynanan diğer bir karşılaşma ise son şampiyon Başakşehir evinde ligde sıkıntılı günler geçiren Yukatel Denizlispor'u konuk etti. 2. yarıda 3-1 önde olan ev sahibi son dakikalarda yediği 2 gol ile sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
DIAGNE ŞOV YAPTI
Günün diğer bir maçında ligin formda ekibi Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Geçtiğimiz hafta sürpriz bir puan kaybı yaşayan sarı kırmızılı ekip Diagne'nin 3 gol attığı maçta sahadan 4-0 gibi net bir skorla ayrıldı. Alanyaspor evinde Konyaspor'u konuk etti. Akdeniz ekibi attığı tek golle sahadan 3 puanla ayrıldı ve bu haftada liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.
KASIMPAŞA KAZANDI
Bu hafta içinde sürpriz bir şekilde İrfan Buz ile yollarını ayıran ve Fuat Çapa ile yoluna devam etme kararı alan Kasımpaşa, Gençlerbirliği'nin evinde 2-0 yendi.
DERBİDE GOL ŞOV
Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Bol gollü geçen maçta Beşiktaş sahadan 4-3 galip ayrıldı. Sergen Yalçın ve oyuncuları geçtiğimiz hafta da evinde 3-2 Başakşehir'i yenmişlerdi.
BU AKŞAM 2 MAÇ
Süper Lig'in 10. haftasında bugün Sivasspor evinde Göztepe'yi konuk ederken, Kayserispor da Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
Haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, sarı-lacivertlilerle aynı puana ulaşırken, iki haftadır kazanan Trabzonspor 13. sıraya yükseldi. Konyaspor'u 1-0 yenen Alanyaspor ise 1 maçı eksik olmasına rağmen 23 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.
PUAN DURUMU
11. HAFTANIN FİKSTÜRÜ