DIAGNE ŞOV YAPTI

Günün diğer bir maçında ligin formda ekibi Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Geçtiğimiz hafta sürpriz bir puan kaybı yaşayan sarı kırmızılı ekip Diagne'nin 3 gol attığı maçta sahadan 4-0 gibi net bir skorla ayrıldı. Alanyaspor evinde Konyaspor'u konuk etti. Akdeniz ekibi attığı tek golle sahadan 3 puanla ayrıldı ve bu haftada liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.