Rize deplasmanında adeta gövde gösterisi yaparak kazanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim futbolcularına övgüler yağdırmıştı. Tecrübeli hocanın, bu hafta eksik oyuncular takıma dönmesinin ardından da kazanan 11'i bozmayacağı öğrenildi. Sakatlığı bulunan Luyindama, Saracchi ve Falcao'nun yanı sıra Covid testleri pozitif çıkan Arda, Babel, Okan ve Belhanda'nın kısa sürede idmanlara başlaması bekleniyor.

5 İSMİN PERFORMANSINDAN ÇOK MEMNUN

Terim'in bu 7 ismi de hafta sonu Hatayspor maçında ilk 11'de oynatmayı düşünmediği belirlendi. Başarılı hocanın özellikle Emre Taşdemir, Donk, Emre Akbaba, Oğulcan ve Diagne'nin performansından çok memnun olduğu ifade ediliyor.

DEPLASMAN FOBİSİ BİTTİ

Geçtiğimiz sezon deplasmanda bekleneni veremeyen Cimbom bu sezon ligde topladığı 20 puanın 12'sini deplasmanda aldı. Sarı-Kırmızılılar dış sahada 4 galibiyet 1 yenilgi alırken rakip ağlara 10 gol attı.

EN ÇOK SÜRE ALAN OYUNCU TAYLAN OLDU

Sezon başında formayı alan 25 yaşındaki Taylan Antalyalı, bir daha kaptırmadı. Sarı- Kırmızılılar'ın bu sezon oynadığı 13 resmi karşılaşmanın hepsine 11'de başlayan Antalyalı, takımda en çok süre alan futbolcu konumunda bulunuyor. 2. sırada ise Marcao var.