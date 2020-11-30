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    • Spor
    • 30.11.2020 Gazete
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    'da yıldızlar kulübede bekleyecek! kazanan 11'i değiştirmiyor

    deplasmanında adeta gövde gösterisi yaparak kazanan ’da futbolcularına övgüler yağdırmıştı. Tecrübeli hocanın, bu hafta eksik oyuncular takıma dönmesinin ardından da kazanan 11’i bozmayacağı öğrenildi. Sakatlığı bulunan Luyindama, Saracchi ve Falcao’nun yanı sıra Covid testleri pozitif çıkan Arda, Babel, Okan ve ’nın kısa sürede idmanlara başlaması bekleniyor.

    Kulübede bekleyecek

    deplasmanında adeta gövde gösterisi yaparak kazanan 'da futbolcularına övgüler yağdırmıştı. Tecrübeli hocanın, bu hafta eksik oyuncular takıma dönmesinin ardından da kazanan 11'i bozmayacağı öğrenildi. Sakatlığı bulunan Luyindama, Saracchi ve Falcao'nun yanı sıra Covid testleri pozitif çıkan Arda, Babel, Okan ve 'nın kısa sürede idmanlara başlaması bekleniyor.

    5 İSMİN PERFORMANSINDAN ÇOK MEMNUN
    Terim'in bu 7 ismi de hafta sonu Hatayspor maçında ilk 11'de oynatmayı düşünmediği belirlendi. Başarılı hocanın özellikle Emre Taşdemir, Donk, Emre Akbaba, Oğulcan ve Diagne'nin performansından çok memnun olduğu ifade ediliyor.

    DEPLASMAN FOBİSİ BİTTİ
    Geçtiğimiz sezon deplasmanda bekleneni veremeyen Cimbom bu sezon ligde topladığı 20 puanın 12'sini deplasmanda aldı. Sarı-Kırmızılılar dış sahada 4 galibiyet 1 yenilgi alırken rakip ağlara 10 gol attı.

    EN ÇOK SÜRE ALAN OYUNCU TAYLAN OLDU
    Sezon başında formayı alan 25 yaşındaki Taylan Antalyalı, bir daha kaptırmadı. Sarı- Kırmızılılar'ın bu sezon oynadığı 13 resmi karşılaşmanın hepsine 11'de başlayan Antalyalı, takımda en çok süre alan futbolcu konumunda bulunuyor. 2. sırada ise Marcao var.

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    Haberler Spor Galatasaray'da yıldızlar kulübede bekleyecek! Fatih Terim kazanan 11'i değiştirmiyor