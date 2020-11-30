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    • Spor
    • 30.11.2020 Gazete
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    'da Muslera mucizesi

    Haftayı 3 puanla kapatıp morallenen 'a bir de 'dan geldi. Geçtiğimiz sezon tarihinde oynanan maçında ayağı iki yerden birden kırılan Uruguaylı file bekçisi iyileşip idmanlara başladı. Kulüpten yapılan açıklamada 5.5 aylık tedavi süreci tamamlanan Muslera'nın kaleci antrenörü eşliğinde kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı belirtildi.

    Muslera mucizesi

    Haftayı 3 puanla kapatıp morallenen Galatasaray'a bir de Fernando Muslera'dan geldi. Geçtiğimiz sezon tarihinde oynanan Çaykur Rize maçında ayağı iki yerden birden kırılan Uruguaylı file bekçisi iyileşip idmanlara başladı. Kulüpten yapılan açıklamada 5.5 aylık tedavi süreci tamamlanan Muslera'nın kaleci antrenörü eşliğinde kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı belirtildi.

    Tecrübeli yıldızın 2 hafta içinde takımla birlikte idmana çıkacak duruma geleceği de ifade ediliyor.


    HATAY HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI
    Cimbom, ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ç. Rize önünde oynayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Saracchi ve Falcao tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan program dahilinde çalıştı.

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