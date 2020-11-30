Kartal tarihi yeniden yazdı!.. Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 yenerek ezeli rakibini deplasmanda 15 yıl sonra yine aynı skorla devirdi. Nefesleri kesen derbinin 4. dakikasında Kartal öne geçti. Vincent Aboubakar, Lemos'tan sıyrılıp harika vurdu: 0-1. Bu golle büyük bir moral bulan Beşiktaş 20. dakikada farkı ikiye çıkardı.
GHEZZAL'DAN HARİKA SERVİS
Ghezzal'ın harika ortasına Aboubakar aynı güzellikte kafayı vurdu ve skor 2-0 oldu. 34'de Sosa'nın kornerinde Tisserand indirdi, Cisse arka direkte bitirdi: 1-2. 50'de 2. sarı kartı gören Larin oyundan atıldı. Ancak Beşiktaş, 53'te Necip'le skoru 3-1 yaptı.
N'SAKALA GİRDİ VE ATTI
68'de Ozan Tufan yakın mesaferen golü atıp Fener'i umutlandırdı: 2-3. 88'de oyuna yeni giren N'Sakala golü attı, Beşiktaş skoru 4-2'ye taşıdı. 90+5'te Fenerbahçe penaltı kazandı. Ozan Tufan tabelayı belirleyen golü attı: 3-4.
NECİP'TEN 5 YIL SONRA GOL
Derbide Beşiktaş'ı 3-1 öne geçiren Necip Uysal tam 5 yıl sonra gol sevinci yaşadı. Tecrübeli yıldız son olarak 2015'te Konya ağlarını havalandırmıştı.
ZAFER SAVAŞARAK KAZANILIR
Dün akşam Kadıköy'de elde edilen tarihi galibiyetin en önemli mimarlarından Sergen Yalçın önemli açıklamalar yaptı. Başarılı hoca, "Oyuncularıma 'zaferler savaşarak kazanılır' demiştim. Savaştık ve kazandık. Beşiktaş isminin karşılığı zaten şampiyonluktur" ifadesini kullandı. Hakem Kaan Numanoğlu'nu da eleştiren Yalçın, "Senden rica ediyorum ya, böyle yönetme ya, böyle yönetme! Larin'in kırmızı kartı doğru ama Mert Hakan'a niye göstermedin?" dedi.
YİNE DURAN TOPTAN ATTI
Fener ölü toplardaki başarısını derbide de sürdürdü. Sarı-Lacivertliler bu sezon 6. duran top golünü Papiss Cisse ile attı. Ayrıca penaltıdan da 4 gol geldi.