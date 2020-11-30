ZAFER SAVAŞARAK KAZANILIR

Dün akşam Kadıköy'de elde edilen tarihi galibiyetin en önemli mimarlarından Sergen Yalçın önemli açıklamalar yaptı. Başarılı hoca, "Oyuncularıma 'zaferler savaşarak kazanılır' demiştim. Savaştık ve kazandık. Beşiktaş isminin karşılığı zaten şampiyonluktur" ifadesini kullandı. Hakem Kaan Numanoğlu'nu da eleştiren Yalçın, "Senden rica ediyorum ya, böyle yönetme ya, böyle yönetme! Larin'in kırmızı kartı doğru ama Mert Hakan'a niye göstermedin?" dedi.

YİNE DURAN TOPTAN ATTI

Fener ölü toplardaki başarısını derbide de sürdürdü. Sarı-Lacivertliler bu sezon 6. duran top golünü Papiss Cisse ile attı. Ayrıca penaltıdan da 4 gol geldi.