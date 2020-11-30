ABOUBAKAR YENİDEN DOĞDU

Çok ağır sakatlıklar geçiren ve sezon başında tartışmalı bir şekilde Beşiktaş'a transfer olan Aboubakar, Kadıköy'de yeniden doğdu... Son haftalarda performansı yavaş yavaş yükselen Kamerunlu yıldız, Fenerbahçe'ye attığı iki golle derbi zaferinin baş mimarı oldu. Yıldız oyuncu attığı gollerin yanı sıra müthiş bir mücadele sergiledi.

SERİYİ BİTİRDİK ÇOK MUTLUYUZ

Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ, "Hem G.Saray hem Trabzonspor Kadıköy'de seriyi bitirmişti bizde istiyorduk. Çok mutluyuz" dedi.