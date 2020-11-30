Beşiktaş Medipol Başakşehir'den sonra Fenerbahçe'yi de yenerek Süper Lig'de zirve yolunda kritik puanlar topladı. Başakşehir karşısında favori gösterilmeyen Siyah-Beyazlılar güçlü rakibini yenerek taraftarını mutlu etmişti. Kartal, dün gece Ülker Stadı'nda yine favori gösterilmemesine rağmen 3 puanı hanesine yazdırdı.
10 KİŞİ İNANÇLA MÜCADELE ETTİ
Kartal 7 eksikle geldiği Ülker Stadı'nda tarihi bir galibiyete imza attı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve öğrencileri dün gece 10 kişi kalmasına rağmen inançla mücadele etti.
3 BÜYÜK TAKIMA 10 GOL ATTILAR
Beşiktaş bu sezon büyük maçlarda müthiş bir performans gösterdi. İlk hafta Trabzonspor'u 3 golle deviren Kartal, Başakşehir'i 3 ve Fenerbahçe'yi de 4 golle mağlup etmeyi başardı.
KARTAL'DAN KADIKÖY HATIRASI
Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı önemli bir galibiyet elde etti. Teknik ekip ve futbolcular maç sonrası zafer pozu verdi.
ABOUBAKAR YENİDEN DOĞDU
Çok ağır sakatlıklar geçiren ve sezon başında tartışmalı bir şekilde Beşiktaş'a transfer olan Aboubakar, Kadıköy'de yeniden doğdu... Son haftalarda performansı yavaş yavaş yükselen Kamerunlu yıldız, Fenerbahçe'ye attığı iki golle derbi zaferinin baş mimarı oldu. Yıldız oyuncu attığı gollerin yanı sıra müthiş bir mücadele sergiledi.
SERİYİ BİTİRDİK ÇOK MUTLUYUZ
Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ, "Hem G.Saray hem Trabzonspor Kadıköy'de seriyi bitirmişti bizde istiyorduk. Çok mutluyuz" dedi.