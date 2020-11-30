Trabzon'da üst üste alınan iki galibiyet sonrası keyifler yerine gelirken, teknik heyetin futbolculara olan inancı artmaya başladı. A.Gücü galibiyetinin ardından Avcı'nın futbolculara soyunma odasında yaptığı konuşma kulüp tarafından yayınlandı. Tecrübeli hoca, "Daha üstüne koymamız gereken daha fazla ses getirmemiz gereken çok şey var. Çünkü burası Trabzonspor ve Trabzonspor hep yukarıda olacak olmaya devam edecek" dedi.

HAZIRLIKLAR BUGÜN BAŞLIYOR

Trabzon iki günlük iznin ardından bugün yapacağı antrenmanla Sivas maçı hazırlıklarına başlayacak. Abdullah Avcı yine takım savunması üzerinde duracak.