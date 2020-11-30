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    • Spor
    • 30.11.2020 Gazete
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    oyuncularına böyle seslendi: hep yukarıda olacak

    'da üst üste alınan iki galibiyet sonrası keyifler yerine gelirken, teknik heyetin futbolculara olan inancı artmaya başladı. A.Gücü galibiyetinin ardından Avcı'nın futbolculara soyunma odasında yaptığı konuşma kulüp tarafından yayınlandı. Tecrübeli hoca, "Daha üstüne koymamız gereken daha fazla ses getirmemiz gereken çok şey var. Çünkü burası ve Trabzonspor hep yukarıda olacak olmaya devam edecek" dedi.

    Trabzon hep yukarıda olacak

    Trabzon'da üst üste alınan iki galibiyet sonrası keyifler yerine gelirken, teknik heyetin futbolculara olan inancı artmaya başladı. A.Gücü galibiyetinin ardından Avcı'nın futbolculara soyunma odasında yaptığı konuşma kulüp tarafından yayınlandı. Tecrübeli hoca, "Daha üstüne koymamız gereken daha fazla ses getirmemiz gereken çok şey var. Çünkü burası spor ve Trabzonspor hep yukarıda olacak olmaya devam edecek" dedi.

    HAZIRLIKLAR BUGÜN BAŞLIYOR
    Trabzon iki günlük iznin ardından bugün yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarına başlayacak. yine takım savunması üzerinde duracak.

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    Haberler Spor Abdullah Avcı oyuncularına böyle seslendi: Trabzon hep yukarıda olacak