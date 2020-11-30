İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK

Yenilgi nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Bulut, "Ne savunmada ne de hücumda istediklerimizi yapamadık. Pozisyonlar var ama son vuruşlarda kötüydük. Ortaya koyduğimuz futbol zirveyi hedefleyen bir takım için yetersizdi" dedi.