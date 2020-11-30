Dün gece Beşiktaş'a 15 yıl aranın ardından Kadıköy'de 4-3 mağlup olan Fenerbahçe, büyük bir şok yaşadı. Fenerbahçe 10 kişi kalan rakibine karşı bu mağlubiyetle hem zirve yarışında ağır bir darbe aldı hem de rakibine karşı Kadıköy'de 15 yıllık yenilmezlik serisini kaybetti.
F.BAHÇE'DE HAYAL KIRIKLIĞI
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da Kadıköy'de Galatasaray'a karşı sürdürdüğü 21 yıllık yenilmezlik serisini kaybetmişti. Yenilginin yanında ortaya konan futbol da Sarı- Lacivertli taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.
MORAL OLARAK ADETA DİBE VURDULAR...
Savunmada basit hatalar yapan hücumda silik kalan Fenerbahçe , Beşiktaş 10 kişi kaldığında da oyunu rakip alana yıkamadı. Üstelik 10 kişi kaldıktan sonra 2 gol yedi. Fenerbahçe ciddi bir moral çöküntü ile karşı karşıya kaldı.
DİEGO PEROTTİ SAKATLANDI
Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği maçında 2 gol atan Pertotti dün geceki derbide sakatlannınca 37. dakikada oyundan çıkmak durumunda kaldı. Adalesi çeken Arjantinli'nin yerine Caner Erkin oyuna girdi.
OYNADIĞIMIZ FUTBOL BU SEVİYEDE YETERSİZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut derbi mağlubiyetinin ardından öz eleştiri yaptı. Takımımın ortaya koyduğu futboldan memnun kalmadığını söyledi.
İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK
Yenilgi nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Bulut, "Ne savunmada ne de hücumda istediklerimizi yapamadık. Pozisyonlar var ama son vuruşlarda kötüydük. Ortaya koyduğimuz futbol zirveyi hedefleyen bir takım için yetersizdi" dedi.
LUİZ GUSTAVO DENİZLİ'DE YOK
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Luiz Gustavo cezalı duruma düştü. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Sarı-Lacivertliler'in Denizlispor'la oynayacağı maçta takımdaki yerini alamayacak.
İSTANBUL PLAKASI DEĞİL KADIKÖY HATIRASI
Fenerbahçe'yi 15 yıl aranın ardından Kadıköy'de yenmeyi başaran Siyah-Beyazlı futbolcular, soyunma odasındaki tahtaya "Tekerrür 3-4" diye yazdılar. Beşiktaş resmi sitesi ise bu anı "İstanbul plakası değil, Kadıköy hatırası" başlığıyla paylaştı. Beşiktaşlılar bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi.