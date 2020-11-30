Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Aslan Avrupa’dan çekildi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    , takımının FIBA birinci grup aşamasına 3 oyuincunun testlerinin pozitif çıkması nedeniyle katılamayacağını duyurdu.

    Aslan Avrupa’dan çekildi

    , takımının FIBA birinci grup aşamasına 3 oyuincunun testlerinin pozitif çıkması nedeniyle katılamayacağını duyurdu.

    CİMNASTİKTE BÜYÜK ZAFER
    Kadın Grup Milli Takımımız, 'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda '3 çember 2 labut' aletinde altın madalya elde etti.

    SÜPER LİG'DE 2 MAÇ VAR


    Süper Lig'de bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. , Karagümrük'ü, da 'yi konuk edecek. Her iki karşılaşma da saat 19.30'da başlayacak.

    GOLÜNÜ ATTI MARADONA'YI ANDI
    Messi, 'nın Osasuna'yı 4-0 yendiği maçta attığı gol sonrası kısa süre önce hayatını kaybeden Maradona'yı andı. Maradona'nın 10 numaralı Newell's Old Boys formasını sırtına geçiren Messi, golünü efsaneye adadı.

    KASIMPAŞA'YI HODZIC UÇURDU
    Süper Lig'de Kasımpaşaspor    , evinde ağırladığı G.Birliği'ni 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa'nın gollerini 17 ve 25. dakikalarda Hodzic kaydetti. Puanını 15'e yükselten Kasımpaşa 4. sıraya çıkarken, 5 puanlı G.Birliği 20. sırada yer aldı.

    ERZURUM BERABERE KALDI ÖZDİLEK AYRILDI
    Süper Lig'de Erzurumspor ile Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Ev sahisi ekip 85. dakikada Ricardo Gomes'in golüyle puanı kurtardı. Bu maçın ardından Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

    12 DEV ADAM SİFTAH YAPTI
    A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. hafta maçında Hollanda'yı 73-71 yendi. Ay-yıldızlı takım bu sonuçla grupta ilk galibiyetini elde ederken, Hollanda ise ikinci kez mağlup oldu. Milli Takımımız'da Larkin 23 sayı ile oynadı.

    ALANYA ZİRVEYİ BIRAKMIYOR
    Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi. Alanyaspor aldığı bu sonuçla maç eksiğine rağmen liderliğini devam ettirdi. 37. dakikada Efecan Karaca'nın ara pasında Babacar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Babacar'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

    BABAN HER GÜN SENİ DÜŞÜNÜYOR
    Trabzonspor'un forveti Afobe geçen yıl vefat eden kızı için "Baban her gün seni düşünüyor" mesajı yayınladı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Aslan Avrupa’dan çekildi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)