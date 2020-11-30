Aslan Avrupa’dan çekildi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Galatasaray, kadın basketbol takımının FIBA Kadınlar Avrupa Ligi birinci grup aşamasına 3 oyuincunun testlerinin pozitif çıkması nedeniyle katılamayacağını duyurdu.

CİMNASTİKTE BÜYÜK ZAFER

Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımız, Ukrayna'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda '3 çember 2 labut' aletinde altın madalya elde etti.

SÜPER LİG'DE 2 MAÇ VAR



Süper Lig'de bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Kayserispor, Karagümrük'ü, Sivasspor da Göztepe'yi konuk edecek. Her iki karşılaşma da saat 19.30'da başlayacak.

GOLÜNÜ ATTI MARADONA'YI ANDI

Messi, Barcelona'nın Osasuna'yı 4-0 yendiği maçta attığı gol sonrası kısa süre önce hayatını kaybeden Maradona'yı andı. Maradona'nın 10 numaralı Newell's Old Boys formasını sırtına geçiren Messi, golünü efsaneye adadı.

KASIMPAŞA'YI HODZIC UÇURDU

Süper Lig'de Kasımpaşaspor, evinde ağırladığı G.Birliği'ni 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa'nın gollerini 17 ve 25. dakikalarda Hodzic kaydetti. Puanını 15'e yükselten Kasımpaşa 4. sıraya çıkarken, 5 puanlı G.Birliği 20. sırada yer aldı.

ERZURUM BERABERE KALDI ÖZDİLEK AYRILDI

Süper Lig'de Erzurumspor ile Antalyaspor 2-2 berabere kaldı. Ev sahisi ekip 85. dakikada Ricardo Gomes'in golüyle puanı kurtardı. Bu maçın ardından Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

12 DEV ADAM SİFTAH YAPTI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. hafta maçında Hollanda'yı 73-71 yendi. Ay-yıldızlı takım bu sonuçla grupta ilk galibiyetini elde ederken, Hollanda ise ikinci kez mağlup oldu. Milli Takımımız'da Larkin 23 sayı ile oynadı.

ALANYA ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi. Alanyaspor aldığı bu sonuçla maç eksiğine rağmen liderliğini devam ettirdi. 37. dakikada Efecan Karaca'nın ara pasında Babacar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Babacar'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

BABAN HER GÜN SENİ DÜŞÜNÜYOR

Trabzonspor'un forveti Afobe geçen yıl vefat eden kızı için "Baban her gün seni düşünüyor" mesajı yayınladı.