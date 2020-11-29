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    • 29.11.2020 18:47
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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: "İstediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz inşallah"

    'nin 10. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu. Bulut, "İstediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz inşallah." dedi.

    Erol Bulut'tan derbi öncesi net mesaj!

    'nin 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında 'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

    İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

    25 futbolcumuz var. Sakatlar ve hasta olanların dışında futbolcularımın hepsi performans olarak iyi durumda. Bugün öyle gerekti, Novak'la başlama düşüncemiz oldu.

    Beşiktaş geçen hafta önemli bir galibiyet aldı. Bizim de gidişatımız iyi. Geçen hafta kazandık. Onu devam ettirmek istiyoruz. İstediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz inşallah.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: "İstediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz inşallah"