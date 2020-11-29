



15 YIL SONRA KADIKÖY'DE GALİBİYET

İkinci yarının hemen başında Beşiktaş 10 kişi kaldı. Rakibine faul yapan Larin, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Siyah-beyazlılar 10 kişi kalmasına rağmen golü bulan taraf oldu. 53. dakikada kullanılan köşe vuruşunda arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Necip, skoru 3-1'e getirdi.

Maçı bırakmayan Fenerbahçe, 68. dakikada Ozan Tufan'la farkı yeniden 1'e indirdi. 88'de N'Skala ile Beşiktaş 4-2 öne geçerken, 90+7'de Ozan Tufan'ın penaltı golüyle maçın skoru ilan edildi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 16 puana çıkarken, Fenerbahçe ise 20 puanda kaldı.

Öte yandan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de en son 17 Nisan 2005 tarihinde 4-3'lük skorla kazanmıştı.



GALATASARAY FENERBAHÇE'NİN ÖNÜNE GEÇTİ

Beşiktaş bu sonuçla puanını 16'ya çıkararak 4. sıraya yükseldi. Bu sezonki 2. yenilgisini alan Fenerbahçe ise 17 puanla 3. sıraya geriledi.