Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar sahadan 4-3 galip ayrılarak, 15 yıl sonra Kadıköy'de sarı-lacivertlileri yendi.
ABOUBAKAR 2 GOLLE YILDIZLAŞTI
Mücadeleye deplasman ekibi adeta golle başladı. Siyah-beyazlılar, 4. dakikada Aboubakar'ın golüyle öne geçti. Beşiktaş, 20. dakikada Aboubakar'ın kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı.
2 golün şokunu atlatan sarı-lacivertliler, 34. dakikada Cisse ile farkı 1'e indirdi.
Aboubakar'ın damga vurduğu ilk 45 dakikayı Beşiktaş 2-1 önde kapattı.
15 YIL SONRA KADIKÖY'DE GALİBİYET
İkinci yarının hemen başında Beşiktaş 10 kişi kaldı. Rakibine faul yapan Larin, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Siyah-beyazlılar 10 kişi kalmasına rağmen golü bulan taraf oldu. 53. dakikada kullanılan köşe vuruşunda arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Necip, skoru 3-1'e getirdi.
Maçı bırakmayan Fenerbahçe, 68. dakikada Ozan Tufan'la farkı yeniden 1'e indirdi. 88'de N'Skala ile Beşiktaş 4-2 öne geçerken, 90+7'de Ozan Tufan'ın penaltı golüyle maçın skoru ilan edildi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 16 puana çıkarken, Fenerbahçe ise 20 puanda kaldı.
Öte yandan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de en son 17 Nisan 2005 tarihinde 4-3'lük skorla kazanmıştı.
GALATASARAY FENERBAHÇE'NİN ÖNÜNE GEÇTİ
Beşiktaş bu sonuçla puanını 16'ya çıkararak 4. sıraya yükseldi. Bu sezonki 2. yenilgisini alan Fenerbahçe ise 17 puanla 3. sıraya geriledi.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
2. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Pelkas'ın vuruşu savunmada Roiser'den döndü. Dönen topta Pelkas'ın şutu üstten auta gitti.
4. dakikada ceza sahası dışında Larin'in pasında topla buluşan Aboubakar'ın ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
20. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Aboubakar'ın altıpasta müsait pozisyondaki kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-2
34. dakikada Sosa'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında Tisserand'ın penaltı noktası üzerindeki vuruşunda arka direğe yönelen topu Cisse ayağıyla tamamlayarak farkı 1'e indiren golü attı. 1-2
39. dakikada Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top sol kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR GELECEK...
Fenerbahçe: Altay, Lemos, Tisserand, Novak, Gökhan, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse.
Beşiktaş: Utku, Rosier , Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.