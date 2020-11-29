



Daha önce 351 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki kıran kırana çekişmede Fenerbahçe 133 galibiyet alırken Beşiktaş 125 galibiyet aldı.



"MAĞLUP OLURSA AĞAÇTAN DÜŞER"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu.







Toroğlu, "Beşiktaş mağlup olursa ağaçtan düşer." ifadelerini kullandı.