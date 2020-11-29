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    • 29.11.2020 22:28
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    yöneticisi : "Hakem bir kulübe yakınsa bu Fenerbahçe değil"

    'in 10. haftasında , 'de 'yi 4-3 mağlup ederek 15 yıllık seriye noktayı koydu. Dev derbinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe yöneticisi , karşılaşmanın hakemi ile ilgili "Hakem bir kulübe yakınsa bu Fenerbahçe değil" ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen, dev derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın ikinci golünden önce bariz faul olduğunu ifade eden Pirşen, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na sert tepki gösterdi.



    "HAKEM BİR KULÜBE YAKINSA BU FENERBAHÇE DEĞİL"
    Hakem ile ilgili çıkan iddialara da değinen Alper Pirşen, "Hakem bir kulübe yakınsa bu Fenerbahçe değil" dedi.



    "BİZİM İNANCIMIZ TAM"
    Pirşen, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundan dönmeyeceğini herkes bilsin istiyorum. Bizim hala inancımız tam" ifadelerini kullandı.
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    Haberler Spor Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen: "Hakem bir kulübe yakınsa bu Fenerbahçe değil"