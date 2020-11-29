Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen, dev derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın ikinci golünden önce bariz faul olduğunu ifade eden Pirşen, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na sert tepki gösterdi.
"HAKEM BİR KULÜBE YAKINSA BU FENERBAHÇE DEĞİL"
Hakem ile ilgili çıkan iddialara da değinen Alper Pirşen, "Hakem bir kulübe yakınsa bu Fenerbahçe değil" dedi.
"BİZİM İNANCIMIZ TAM"
Pirşen, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundan dönmeyeceğini herkes bilsin istiyorum. Bizim hala inancımız tam" ifadelerini kullandı.