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    • 29.11.2020 22:32
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    maçında 2 gol atan Aboubakar'da bomba açıklama

    'in 10. haftasında 'yi deplasmanda 4-3 yendi.  Beşiktaş'ın ilk 2 golünü atan , üçüncü Fenerbahçe derbisinde üçüncü golünü attı. Siyah-beyazlı takımda 2016-2017'da kiralık forma giyen Aboubakar, söz konusu sezonda Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atmıştı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Kamerunlu futbolcu "Bu maç bizim için 'tarihi' bir an değil bence. Beşiktaş, uzun süredir burada kazanmıyordu. Takım olarak iyi bir oyun oynadık. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

    Aboubakar'da bomba açıklama

    'in 10. haftasında , 'yi deplasmanda 4-3 yendi.

    Beşiktaş'ın ilk 2 golünü atan , üçüncü Fenerbahçe derbisinde üçüncü golünü attı.

    Siyah-beyazlı takımda 2016-2017'da kiralık forma giyen Aboubakar, söz konusu sezonda Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atmıştı.

    Maç sonu açıklamalarda bulunan Kamerunlu futbolcu "Bu maç bizim için 'tarihi' bir an değil bence. Beşiktaş, uzun süredir burada kazanmıyordu. Takım olarak iyi bir oyun oynadık. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

    Aboubakar ayrıca " maçı güven kazanmamız için çok önemliydi. Seviyemizi gördük. Aynı hislerle, aynı takım ruhuyla çıktık. Bu maç bizim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Beşiktaş maçında 2 gol atan Aboubakar'da bomba açıklama