HAKEME SERT TEPKİ



"Hakem mevzusuna girmek istemiyorum. Hakem arkadaşlar bize mecburen maçı yaşatmak zorunda kaldılar. Erol'a da sorsanız, o da hakemlerden şikayetçi olacaktır. Olacak şeyler değil yani bu olanlar. 1 tane pozisyon söyleyeceğim: 44. dakikada 2'ye 1 gidiyoruz, pozisyonu kesti faul verdi. Böyle bir şey olur mu ya?"