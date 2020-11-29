Alanyaspor ile Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan ve Bahattin Şimşek'in düdük çaldığı maçı ev sahibi 1-0 kazandı. Alanyaspor'un golünü 37. dakikada Khouma Babacar kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 23'e çıkaran Alanyaspor haftayı lider kapatmayı garantiledi. Konyaspor ise 12 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

10. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca ceza sahası içinde topu Bakasetas'a çıkardı. Bu futbolcunun altıpas üzerinden vurduğu top, kaleci Eray Birniçan'da kaldı.



24. dakikada rakip ceza sahası solunda yaptığı baskıyla topu alan Davidson, Konyaspor ceza sahası yayı çizgisi üzerinden kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Eray Birniçan soluna giden topa uzanarak, gole izin vermedi.



36. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında, ceza sahası sağına gelen ortayı Skubic, arka direğe çıkarmak istedi. Son anda Caulker araya girerek, topu kornere çıkardı.



37. dakikada Alanyaspor öne geçti. Orta alanda topla buluşan Efecan Karaca'nın ara pasında Babacar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Babacar'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

60. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına gönderilen topu Konyaspor defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahsı dışında topla buluşan Salih Uçan'ın vuruşunda, kaleci Eray Birniçan topu kontrol etti.



67. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Milosevic, rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun ceza sahası solundan vuruşunda, top auta çıktı.



82. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Davidson, ceza sahası içine gönderdiği topla Bareiro'yu buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Eray Birniçan gole izin vermedi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje (Dk. 50 Ahmet Gülay), Siopis, Salih Uçan (Dk. 70 Fatih Aksoy), Efecan Karaca (Dk. 70 Berkan İsmail Kutlu), Davidson (Dk. 84 Ceyhun Gülselam), Bakasetas, Babacar (Dk. 70 Bareiro)

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Alper Uludağ (Dk. 46 Miya), Cikalleshi (Dk. 55 Oğuz Kağan Güçtekin), Milosevic, Hadziahmetovic (Dk. 46 Musa Çağıran - Dk. 78 Hurtado), Kravets (Dk. 55 Eduok)

Gol: Dk. 37 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Moubandje, Dk. 74 Bakasetas, Dk. 90 4 Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 14 Kravets, Dk. 25 Cikalleshi, Dk. 45 1 Alper Uludağ, Dk. 75 Milosevic, Dk. 80 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)