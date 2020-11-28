Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. BeINSports'tan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.
ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY | CANLI
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor:
Galatasaray: Fatih Öztürk, Taylan, Linnes, Donk, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Marcao, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne.
GALATASARAY'DA 5 FUTBOLCU İZOLASYONDA
Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı olan 5 futbolcu, bugün takımdaki yerini alamayacak.
İzolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk, Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.