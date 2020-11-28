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    • 28.11.2020 17:57
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    • 28.11.2020 18:00
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    - | CANLI ANLATIM

    , 'in 10. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Terim'den sürpriz 11!

    , 'in 10. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geliyor.

    Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. BeINSports'tan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

    ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY | CANLI

    İLK 11'LER
    Çaykur Rizespor:

    Galatasaray: Fatih Öztürk, Taylan, Linnes, Donk, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Marcao, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne.

    GALATASARAY'DA 5 FUTBOLCU İZOLASYONDA
    Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı olan 5 futbolcu, bugün takımdaki yerini alamayacak.

    İzolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk, Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

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    Haberler Spor Çaykur Rizespor - Galatasaray | CANLI ANLATIM