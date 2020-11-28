İLKER YAĞCIOĞLU: Açıkçası bol gollü ve çok pozisyonlu bir maç bekliyorum. Fenerbahçe'nin ön bölgesi son derece yetenekli oyunculardan kurulu. Her türlü oyuna karşı çare olabilecek forvetleri var. F.Bahçe'nin gol ya da goller atması sürpriz değil.

OKTAY DERELİOĞLU: İki tarafın da isteyeceği bir derbi bekliyorum. Mücadele gücünden daha ziyade teknik kapasitelerin, bireysel becerilerin ön planda olmasını bekliyorum. Göze hoş gelecek oyun ortaya çıkacaktır.. İki takım da bu tarzda oynuyor.