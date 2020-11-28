TAKVİM'in usta yazarları İlker Yağcıoğlu ve Oktay Derelioğlu yarın Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumladı. İki otoriteye göre bol gollü ve zevkli bir maç bizleri bekliyor. Süper Lig'deki son maçlarını kazanan Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki düelloda ev sahibi takım favori olarak gösteriliyor. İşte iki usta yazarın Kadıköy'deki dev buluşma için yaptıkları yorumlar:
KEYİFLİ BİR DERBİ BİZLERİ BEKLİYOR
Öncelikle Kadıköy'de nasıl bir derbi bekliyorsunuz?
İLKER YAĞCIOĞLU: Açıkçası bol gollü ve çok pozisyonlu bir maç bekliyorum. Fenerbahçe'nin ön bölgesi son derece yetenekli oyunculardan kurulu. Her türlü oyuna karşı çare olabilecek forvetleri var. F.Bahçe'nin gol ya da goller atması sürpriz değil.
OKTAY DERELİOĞLU: İki tarafın da isteyeceği bir derbi bekliyorum. Mücadele gücünden daha ziyade teknik kapasitelerin, bireysel becerilerin ön planda olmasını bekliyorum. Göze hoş gelecek oyun ortaya çıkacaktır.. İki takım da bu tarzda oynuyor.
FENER DOĞRU OYNUYOR... BEŞİKTAŞ MORALLİ
F.Bahçe ve Beşiktaş'ın derbideki taktik anlayışı nasıl olur?
İLKER YAĞCIOĞLU: Fenerbahçe sezon başından beri doğru oynuyor. Erol Bulut, oyunu hiç riske atmadan ve zaman zaman topu rakibe bıraksa da sonucu alacağını bildiği için bazen oyunun kontrolünden de vazgeçebiliyor. Topa kimin sahip olduğu değil golü kimin attığı sonucu belirliyor.
OKTAY DERELİOĞLU: Beşiktaş moral motivasyon açısından üst düzeyde. Başakşehir galibiyeti onlara moral verdi. Bunun verdiği rahatlıkla maça çıkacaklar. Biraz daha stres altında olan Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe takım kadrosu Beşiktaş kadrosundan daha üstün. Tabii kağıt üzerinde.
ORTA SAHALAR MAÇIN KADERİNİ BELİRLEYECEK
Hangi futbolcuların ön plana çıkacağını düşünüyorsunuz?
İLKER YAĞCIOĞLU: Orta saha oyuncularının performansı çok etkili olacak. F.Bahçe'de Gustavo, Sosa ve benim oynamasını beklediğim Ozan ilk defa dirençli bir orta sahaya karşı oynayacaklar. Beşiktaş'ta Josef, Atiba ve Mensah üçlüsü de son derece dirençli. Bu savaştan galip çıkan kazanmak için avantaj sağlar.
OKTAY DERELİOĞLU: Beşiktaş kadro kalitesi olarak daha düşük gözükse de Atiba, Aboubakar ve Larin gibi isimlerin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin orta sahası Beşiktaş'ın orta sahasına göre daha güçlü gözüküyor. Gustavo, Ozan ve Sosa üçlüsü etkili oluyorlar.
KALECİSİ TECRÜBESİZ... FENER AĞIR BASIYOR
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin favorisi hangi takım?
İLKER YAĞCIOĞLU: Derbinin favorisi F.Bahçe. En büyük sebebi de Beşiktaş'ın savunmasındaki sıkıntı. Kaleci Utku çok genç. Önündeki dörtlü ideal oyunculardan kurulu değil. Hata olasılıkları bir hayli fazla. Karşılarında da Perotti, Cisse, Pelkas ve oyuna girecek oyuncuları düşünürsek F.Bahçe ağır basıyor.
OKTAY DERELİOĞLU: Fenerbahçe derbide bir adım önde... Derbilerde tabii ki sonuç önceden belli olmaz. Fenerbahçe kaybederse sarsılır. Çünkü derbiye favori olarak çıkıyor. Beşiktaş kaybederse fazla etkilenmez. Medipol Başakşehir galibiyeti kredilerini yükseltti.
YENİ İSİMLERE ŞANS VERMEK GEREKİYOR
Derbiye Tugay Kaan Numanoğlu atandı... Yorumunuz?
İLKER YAĞCIOĞLU: Merkez Hakem Kurulu'nun derbiyle ilgili cesur kararını tebrik ediyorum. En azından hiç kimse geçmiş maçlardaki kararlarıyla önyargılı şekilde hakeme yaklaşamayacak. Yeni hakemler kazanmak istiyorsak Tugay Kaan Numanoğlu gibi genç hakemlere şans vermeliyiz.
OKTAY DERELİOĞLU: Hakem baskısı derbilerde her zaman olur... Bunu futbolculuk dönemlerinde de çoğu defa gözlemledim... Tugay Kaan Numanoğlu genç bir hakem. Birilerine de şans vermek gerekir. Derbiyi kaldıracağını düşünüyorum. Hep birlikte izleyip, göreceğiz.