Konyaspor maçında kasığından sakatlanan ve o günden bu yana tedavi olan Gökhan Gönül dün takımla birlikte antrenmana çıktı. Tecrübeli futbolcu hafta başında teknik direktör Erol Bulut'a, "Planlarını ben oynayacakmışım gibi yapabilirsin" demişti. Gökhan Gönül'ün Beşiktaş derbisinde oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ligdeki son Gençlerbirliği maçında sağ bek mevkinde Nazım Sangare de sakat olduğu için Lemos forma giymişti.