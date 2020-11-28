Konyaspor maçında kasığından sakatlanan ve o günden bu yana tedavi olan Gökhan Gönül dün takımla birlikte antrenmana çıktı. Tecrübeli futbolcu hafta başında teknik direktör Erol Bulut'a, "Planlarını ben oynayacakmışım gibi yapabilirsin" demişti. Gökhan Gönül'ün Beşiktaş derbisinde oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ligdeki son Gençlerbirliği maçında sağ bek mevkinde Nazım Sangare de sakat olduğu için Lemos forma giymişti.
FENER HÜCUM ÇALIŞTI
Derbi hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. İdmanda hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Beşiktaş derbisinin hazırlıkları bugün sona erecek.
TİSSERAND: REKABET HARİKA
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Tisserand takım olarak ritim yakaladıklarını belirterek, "Kaliteli takımız ve harika bir rekabet ortamı var" dedi.
CİSSE DERBİYE HAZIR
Sakatlığı bulunan Samatta'nın yokluğunda Beşiktaş'a karşı 11'de start alacak olan Cisse idmanlarda formda bir görüntü çiziyor. Senegalli golcü, "Zorlu maçları seviyorum. Kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.