Samatta’ya 10 milyon Euro

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan 6 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer ettiği Samatta'ya Brugge talip oldu. Belçika'dan Voetbal24'ün haberine göre; forvet oyuncularından istediği verimi alamayan ve Belçika'da lider olmasına rağmen geçmiş sezonlardaki gibi ligi domine edemeyen Brugge'de teknik direktör Philippe Clement, ara transfer için forvet istedi. Listenin ilk sırasında da Samatta yer aldı. Haberin detayında, Brugge'ün Samatta'yı F.Bahçe'den transfer edebilmesi için en az 10 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği bilgisi verildi.