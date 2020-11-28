Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’ya 10 milyon Euro

    'nin ’dan 6 milyon Euro bonservis ücretiyle ettiği ’ya talip oldu. ’dan Voetbal24’ün haberine göre; forvet oyuncularından istediği verimi alamayan ve Belçika’da lider olmasına rağmen geçmiş sezonlardaki gibi ligi domine edemeyen Brugge’de , ara transfer için forvet istedi. Listenin ilk sırasında da Samatta yer aldı. Haberin detayında, Brugge’ün Samatta’yı F.Bahçe’den transfer edebilmesi için en az 10 milyon Euro’yu gözden çıkarması gerektiği bilgisi verildi.

    Samatta’ya 10 milyon Euro

    'nin 'dan 6 milyon Euro bonservis ücretiyle ettiği 'ya talip oldu. 'dan Voetbal24'ün haberine göre; forvet oyuncularından istediği verimi alamayan ve Belçika'da lider olmasına rağmen geçmiş sezonlardaki gibi ligi domine edemeyen Brugge'de , ara transfer için forvet istedi. Listenin ilk sırasında da Samatta yer aldı. Haberin detayında, Brugge'ün Samatta'yı F.Bahçe'den transfer edebilmesi için en az 10 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği bilgisi verildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Samatta’ya 10 milyon Euro