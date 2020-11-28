Gaziantep FK ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında karşılaştı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Gaziantep FK'nın gollerini 19. dakikada Kevin Mirallas ve 74. dakikada Kana-Biyik atarken Yeni Malatyaspor'un sayılarını 49. dakikada Adem Büyük ve 90+5'te Jetmir Topalli kaydetti.

Gaziantep FK'da Oğuz Ceylan 45 ve 48. dakikalarda sarı kart görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Yeni Malatyaspor'un 90+5'te attığı gol sonrası çıkan tartışmalar ve yapılan itirazlar sonrası Sumudica ikinci sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonuçla Gaziantep FK yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ve puanını 15 yaptı. Yeni Malatyaspor ise 12 puana yükseldi.

GAZİANTEP FK 2-2 YENİ MALATYASPOR

GOL: 19' Mirallas, 49' Adem Büyük, 74' Kana-Biyik, 90+5' Jetmir

KIRMIZI KART: 48' Oğuz Ceylan, 90+8' Sumudica (Gaziantep FK)