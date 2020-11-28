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    • 28.11.2020 15:41
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    Maç sonucu: 2- 2 Yeni Malataspor | Maçın özeti ve goller...

    'in 10. haftasında ile karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Yeni Malatya'da Topalli, 90+5'te attığı golle takımına 1 puanı kazandırdı. Ev sahibi ekipte Oğuz Ceylan, 48. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Malatya 1 puanı 90+5'te kurtardı

    ile , 'in 10. haftasında karşılaştı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve 'ın düdük çaldığı maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Gaziantep FK'nın gollerini 19. dakikada Kevin Mirallas ve 74. dakikada Kana-Biyik atarken Yeni Malatyaspor'un sayılarını 49. dakikada Adem Büyük ve 90+5'te Jetmir Topalli kaydetti.

    Gaziantep FK'da Oğuz Ceylan 45 ve 48. dakikalarda sarı kart görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Yeni Malatyaspor'un 90+5'te attığı gol sonrası çıkan tartışmalar ve yapılan itirazlar sonrası Sumudica ikinci sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

    Bu sonuçla Gaziantep FK yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ve puanını 15 yaptı. Yeni Malatyaspor ise 12 puana yükseldi.

    GAZİANTEP FK 2-2 YENİ MALATYASPOR

    GOL: 19' Mirallas, 49' Adem Büyük, 74' Kana-Biyik, 90+5' Jetmir

    KIRMIZI KART: 48' Oğuz Ceylan, 90+8' Sumudica (Gaziantep FK)

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    Haberler Spor Maç sonucu: Gaziantep FK 2- 2 Yeni Malataspor | Maçın özeti ve goller...