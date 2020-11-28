TRABZON'UN PENALTISI GÜME GİTTİ!



Ankaragücü ile Trabzonspor arasındaki maçın 33. dakikasında Ekuban ile gelişen atakta top ceza sahası içinde Pazdan'ın eline çarptı. Bordo- Mavililer, penaltı bekledi ama hakem 'Devam' dedi.