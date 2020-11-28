Trabzonspor Ankaragücü deplasmanında 3 puanı kaptı. Maçın ilk tehlikeli atağı Trabzonspor'dan geldi. 16. dakikada Pereira'nın ortasında Nwakaeme'nin ceza yayı üzerinden şutu direği yaladı. 44'te A.Gücü'nde Alper Potuk'un 25 metreden şutu Uğurcan Çakır'da kaldı.
JENERİKLİK GOLE İMZA ATTI
45+1'DE Trabzonspor'un ilk isabetli şutu gol oldu. Baker kazanılan serbest vuruşta muhteşem bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-1. 63'te Pinto'nun şutu çerçeveyi bulmadı.
PEREİRA 2. SARIDAN ATILDI
81'de Baker ceza yayı üzerinde müsait pozisyonda topu dışarı yolladı. Karşılaşmanın 90. dakasında hakeme itirazda bulunan Pereira ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
NWAKAEME YARARLANAMADI
90+5'te Nwakaeme'nin ceza sahasına girdikten hemen sonra yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı. Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı ikinci maçtan da galip ayrıldı.
TRABZON'UN PENALTISI GÜME GİTTİ!
Ankaragücü ile Trabzonspor arasındaki maçın 33. dakikasında Ekuban ile gelişen atakta top ceza sahası içinde Pazdan'ın eline çarptı. Bordo- Mavililer, penaltı bekledi ama hakem 'Devam' dedi.