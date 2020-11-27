Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün oynanacak Ankaragücü maçında kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Tecrübeli hoca oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Ligde bir kazanma alışkanlığı yakalamak zorundayız. İlk maçımızda aldığımız galibiyet bize moral verdi. Şimdi bunu daha iyi bir noktaya getirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

DJANINY AFOBE'DEN FORMAYI KAPTI

Trabzonspor'da Erzurumspor maçında oyuna sonradan giren golcü Djaniny'nin Ankaragücü maçında 11'de başlaması bekleniyor.

FIRTINA'NIN LİDERİ EKUBAN

Bordo-Mavili takımda hücum organizasyonları şekillendirme görevi verilen Ekuban, daha fazla sorumluluk alarak takımın sahadaki liderlerinden olacak.