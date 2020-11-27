SON DAKİKA: Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı: Binlerce taraftar orada buluştu!

Statta buluşan binlerce taraftar, stadın korkuluklarını çiçek, kaşkol, poster, mumlar ve çiçeklerle donatarak, Napoli'ye tarihinin en parlak dönemini yaşatan eski oyuncularına sevgilerini gösterdi.

Bazı Napolililerin eski oyuncuları için ağladığı, dua ettiği, bazılarının ise torunlarına Maradona'yı anlattığı görüldü.