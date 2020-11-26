Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 26.11.2020 21:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.11.2020 23:02
    ABONE OL

    'nda Kırklarelispor'u yenen bir üst tura yükseldi

    'nda 4. turdaki son karşılaşmada ile Kırklarelispor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan günün son maçında ev sahibi takım sahadan 2-0 galip ayrıldı.

    Göztepe ZTK'da turladı!

    'nda 4. tur heyecanı - Kırklarelispor karşılaşmasıyla son buldu. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan günün son maçında ev sahibi takım sahadan 2-0 galip ayrıldı.

    Göztepe'ye galibiyeti getiren goller 83. dakikada Halil Akbunar ve 90. dakikada Guilherme'den geldi.

    Bu sonuçla Göztepe kupada yoluna devam ederken Kırklarelispor elendi.

    İLK 11'LER

    GÖZTEPE: Megyeri, Gassama, Titi, Burekovic, Kubilay, Efe, Mossoro, Burak, Tripic, Napeleoni

    KIRKLARELİSPOR: Kubilay, Serkan, İbrahim, Emre, Kubilay Akyüz, Yuns Emre, Mert, Hamza, Emre, M.Sercan, Davut

    GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u yenen Göztepe bir üst tura yükseldi