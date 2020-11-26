Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı Göztepe - Kırklarelispor karşılaşmasıyla son buldu. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan günün son maçında ev sahibi takım sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren goller 83. dakikada Halil Akbunar ve 90. dakikada Guilherme'den geldi.
Bu sonuçla Göztepe kupada yoluna devam ederken Kırklarelispor elendi.
İLK 11'LER
GÖZTEPE: Megyeri, Gassama, Titi, Burekovic, Kubilay, Efe, Mossoro, Burak, Tripic, Napeleoni
KIRKLARELİSPOR: Kubilay, Serkan, İbrahim, Emre, Kubilay Akyüz, Yuns Emre, Mert, Hamza, Emre, M.Sercan, Davut
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