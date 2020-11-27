Koronavirüs salgını nedeniyle 26. haftada iptal edilen 2019 - 2020 sezonunda istediği başarıyı elde edemeyen yeşil sarılı kulüp, 18 ligin bulunduğu ligi 16. sırada tamamladı. Fortuna Sittard, 2020 - 2021 sezonunda Eredivisie'de mücadele ediyor.

Ancak zaten geçen yıl yeterli düzeyde transfer yapamadığı belirtilen kulüp, koronavirüs salgını nedeniyle stadyumların kapatılması yüzünden, diğer birçok takım gibi ekonomik olarak daha da geriledi.