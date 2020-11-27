12 Dev Adam Hırvatistan karşısında kayıp! Hücum etmekte zorlandık

Karşılaşmaya iyi başlayan Hırvatistan, hücumda zorlanan milli takım karşısında Sakic, Rogic ve Bilan ile bulduğu basketlerle 8. dakikada 18-5 öne geçti. Kruslin ve Rogic ile üç sayı çizgisinin gerisinden skor bulmaya devam eden Hırvatistan, ilk periyodu 24-7 önde bitirdi.

İkinci periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Hırvatistan, 22. dakika farkı 22 sayıya (29-7) çıkardı. A Milli Takım, Berkan Durmaz, Melih Mahmutoğlu ve Buğrahan Tuncer ile bulduğu basketlerle farkı eritmeye çalışırken, etkili mücadelesini devam ettiren Hırvatistan soyunma odasına da 45-24 önde gitti.