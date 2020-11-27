UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor I Grubu'nda oynadığı 4. karşılaşmada Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 yenerek gruptan çıkma şansını son 2 maça bıraktı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın 8. dakikasında Zoubir sol çaprazdan ceza sahasına sokulup topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

Bu golle Karabağ 1-0 öne geçti. 40'da Kone'nin penaltısıyla skora 1-1'lik denge geldi. 50'de Matic Karabağ'ı 2-1 öne geçirdi ama 58'de Kayode kafayla eşitliği sağladı. Dk.79'da Kone şık bir vuruşla Sivasspor'u 3-2 öne geçirerek maçın skorunu ilan etti. Gruptaki diğer maçta M.Tel Aviv ile Villarreal İsrail'de 1-1 berabere kaldı.

KULÜBEDEKİ KALECİLER BİLE OYNAYACAKTI

Çalımbay maç sonrasında eksikliklerden yakınarak, ''Samassa ve Ali Şaşal'a da forma yaptırdık. Sıkıntı olsa oynayacaklardı" dedi.