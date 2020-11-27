Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise burada yaptığı açıklamada borçları aşağıya çekmede en önemli etkenin 2 yıl içinde 42 milyon Euro'luk oyuncu satmaları olduğunu söyledi. Ağaoğlu,"Dövizdeki artışa rağmen biz borcu aynı yerde sabit tuttuk. Biz bu borcu 6 senede de öderiz, 7 senede de öderiz. 10 seneye çıkarıldığı zaman daha rahat öderiz" dedi.