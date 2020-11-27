Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Sabah gazetesi tarafından Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda ses getiren açıklamalar yaptı.
Sezon başından beri Fenerbahçe'nin bazı medya mensupları tarafından transferleri nedeniyle şampiyon ilan edildiğini söyleyen Çebi, "Fenerbahçe algısını yıkacağız. Bu nedenle bu maç bizim için çok önemli. F.Bahçe bu sezonun şampiyonudur, Beşiktaş iyi transferler yapamadı ve yarışın içinde olmayacak algısını yıkmak en büyük arzumuz" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise burada yaptığı açıklamada borçları aşağıya çekmede en önemli etkenin 2 yıl içinde 42 milyon Euro'luk oyuncu satmaları olduğunu söyledi. Ağaoğlu,"Dövizdeki artışa rağmen biz borcu aynı yerde sabit tuttuk. Biz bu borcu 6 senede de öderiz, 7 senede de öderiz. 10 seneye çıkarıldığı zaman daha rahat öderiz" dedi.
KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu. Kasapoğlu, "Türkiye'nin iddiası her alanda zirveye çıkmaktır. Sporda bunu sağlamalıyız. Zirveye tırmanmak için tüm paydaşlar birlikte çalışmalı, Kaybedecek vaktimiz, boşa harcayacak vaktimiz yok" ifadesini kullandı.
KASAPOĞLU'NA PLAKET
SABAH Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, Spor Bakanı Kasapoğlu'na günün anısına plaket hediye etti.
HOCAMIZA YAPILANLARI ÜZÜNTÜYLE TAKİP ETTİK
TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın küme düşmesinin bir kaza olduğunu söyleyerek, "Hocamız önemli bir değer. Ona yapılan eleştirileri üzüntüyle takip ettik" dedi.
ÖDEMELER TÜRK LİRASI YAPILMALI
Uluslararası Ekonomi Forumu'nda konuşan Şenol Güneş, "Yabancı ve yerli futbolcuya Türk Lirası üzerinden ödeme yapılması gerekir. Biz Türk parasını korumak istiyoruz. Bir sistem olsun. Yabancılar da TL alsın yerli de TL alsın. Kabul etmeyecekse alma oyuncuyu. Maç kaybettiğimizde en çok üzülen biziz" dedi.