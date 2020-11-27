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    • 27.11.2020 15:10
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    'nda 5.tur eşleşmeleri | İşte , , ve 'un rakipleri...

    Futbolda 5. tur kura çekimi yapıldı. 4. turda Sivas Belediyespor'u geçen 'nin yanı sıra kupayı son kazanan 'un ile kupaya 5. turdan katılan , Başakşehir, , ve Sivasspor'un da rakipleri belli oldu.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur eşleşmeleri

    5'inci Eleme Turu kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Son şampiyon , Adana Demirspor ile eşleşti.

    Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu'nda, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan , , Demir Grup Sivasspor, Aytemiz ve takımları olmak üzere toplam 32 takım yer aldı.
    15-16-17 Aralık tarihlerinde oynanacak turda eşleşmeler şöyle;

    Sivasspor - Giresunspor

    Kasımpaşa - Muğlaspor

    Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon

    BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

    Antalyaspor - Boluspor

    Konyaspor - Altınordu

    Trabzonspor - Adana Demirspor

    Çaykur Rizespor - Eskişehirspor

    Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu

    Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği

    Alanyaspor - Adanaspor

    Göztepe - Bursaspor

    Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor

    Gençlerbirliği - Tuzlaspor

    Gaziantep FK - Kocaelispor

    Başakşehir - Turgutluspor

    Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur eşleşmeleri | İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri...