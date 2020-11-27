GÖKHAN'IN YETİŞMESİNİ BEKLİYORUZ

Erol Bulut futbolcuların durumlarıyla ilgili açıklamalar da yaptı. Gökhan'ın tedavisinin sürdüğünü belirten Bulut, "Yetişmesini bekliyoruz İnşallah bir sıkıntı olmaz" dedi. Valencia'nın henüz dönmediğini vurgulayan Bulut, "1-2 gün içinde yeni bir test olur. Türkiye'ye dönmesini bekliyoruz" diye konuştu. Samatta konusunda da bilgi veren Bulut, "3-4 hafta sakatlık süreci yaşayacak. Bizim için çok değerli bir oyuncu. Ona da ihtiyacımız olacak" diye konuştu.

3 PUAN ALMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ

EROL Bulut, Beşiktaş maçına 3 puan parolasıyla çıkacaklarını söyleyerek, "Rakip iyi bir takım ama bizim de kalitemiz belli" ifadesini kullandı.