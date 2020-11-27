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    • Spor
    • 27.11.2020 Gazete
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    Erol Bulut ’ı uzaktan şutlarla vurmayı hedefliyor

    , ’ı devirme planını belirledi. Siyah- Beyazlı takımın zayıf yönlerini tespit eden başarılı hoca Utku’nun uzaktan şutlarda başarısız olduğunu belirledi. Bulut’un Utku’nun bu dezavantajını avantaja çevirmek istediği öğrenildi.

    Bulut'tan vurun emri!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş'ı devirme planını belirledi. Siyah- Beyazlı takımın zayıf yönlerini tespit eden başarılı hoca Utku'nun uzaktan şutlarda başarısız olduğunu belirledi. Bulut'un Utku'nun bu dezavantajını avantaja çevirmek istediği öğrenildi.

    ŞUT ÇALIŞMASINA AĞIRLIK VERDİ
    Başarılı hocanın hafta içindeki idmanlarda uzaktan şut çalışmasına ağırlık vermesinin temel nedeninin bu olduğu öğrenildi. Bulut oyuncularından kaleyi gördüğü anda şut atmasını istedi.

    FUTBOLCULARIYLA TOPLANTI YAPTI
    Futbolcularıyla toplantı yaptığı belirlenen Bulut'un, "Utku iyi bir kaleci ama uzaktan şutlarda hata yapabiliyor. Bu nedenle kaleyi gördüğünüzde şut çekin" talimatı verdiği ortaya çıktı.

    PANİK YAPMA İHTİMALİ VAR
    Özellikle hücuma yönelik oyunculardan şut çekmesini isteyen Bulut'un Utku'nun ilk kez derbi maça çıkacağı için panik yaşayabileceğini de hesaba kattığı gelen bilgiler arasında.

    GÖKHAN'IN YETİŞMESİNİ BEKLİYORUZ
    Erol Bulut futbolcuların durumlarıyla ilgili açıklamalar da yaptı. Gökhan'ın tedavisinin sürdüğünü belirten Bulut, "Yetişmesini bekliyoruz İnşallah bir sıkıntı olmaz" dedi. Valencia'nın henüz dönmediğini vurgulayan Bulut, "1-2 gün içinde yeni bir test olur. Türkiye'ye dönmesini bekliyoruz" diye konuştu. Samatta konusunda da bilgi veren Bulut, "3-4 hafta sakatlık süreci yaşayacak. Bizim için çok değerli bir oyuncu. Ona da ihtiyacımız olacak" diye konuştu.

    3 PUAN ALMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ
    EROL Bulut, Beşiktaş maçına 3 puan parolasıyla çıkacaklarını söyleyerek, "Rakip iyi bir takım ama bizim de kalitemiz belli" ifadesini kullandı.
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