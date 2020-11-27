THY Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz A. Efes, Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız'ı 75-64 yendi. Temsilcimiz devreyi 40-36 önde bitirdi.

FENER'İN RAKİBİ VALENCİA

THY Euroleague'de ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Beko bugün Valencia'yı konuk edcek. Ataşehir'deki maç saat 20.45'te başlayacak.

KUPADA KURA HEYECANI



Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, 14.30'da gerçekleşecek ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Kurada F.Bahçe, Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon da yer alacak. Dünkü sonuçlar şöyle: Erzurum- Ankara Demir: 3-2, Kasımpaşa-24Erzincan: 3-0, Kayseri-Hekimoğlu: 3-3 normal süre (penaltılarla 6-7), Konya-Manisa FK: 7-0, Göztepe-Kırklareli: 2-0.