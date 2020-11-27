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    • Spor
    • 27.11.2020 Gazete
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    rahat galip: (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ’ndeki temsilcimiz A. Efes, deplasmanında Kızılyıldız’ı yendi. Temsilcimiz devreyi 40-36 önde bitirdi.

    A.Efes rahat galip: 75-64

    'ndeki temsilcimiz A. Efes, deplasmanında Kızılyıldız'ı yendi. Temsilcimiz devreyi 40-36 önde bitirdi.

    FENER'İN RAKİBİ VALENCİA
    THY Euroleague'de ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Beko bugün 'yı konuk edcek. 'deki maç saat 20.45'te başlayacak.

    KUPADA KURA HEYECANI


    5. Eleme Turu kura çekimi, 14.30'da gerçekleşecek ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Kurada F.Bahçe, , G.Saray ve da yer alacak. Dünkü sonuçlar şöyle: Erzurum- Ankara Demir: 3-2, Kasımpaşa-24Erzincan: 3-0, Kayseri-Hekimoğlu: 3-3 normal süre (penaltılarla 6-7), Konya-Manisa FK: 7-0, Göztepe-Kırklareli: 2-0.

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    Haberler Spor Anadolu Efes rahat galip: 75-64 (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)