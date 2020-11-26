



Sivasspor'un gollerini 40. dakikada penaltıdan ve 79. dakikada Kone, 58. dakikada Kayode kaydetti. Karabağ'ın gollerini 8. dakikada Abdellah Zoubir ve 51. dakikada Matic attı.

Sivasspor bu sonuçla puanını 6 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Karabağ'ın grupta puanı bulunmuyor.