UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor deplasmanda Karabağ ile karşı karşıya geldi. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Sivasspor maçı 3-2 kazandı.
Sivasspor'un gollerini 40. dakikada penaltıdan ve 79. dakikada Kone, 58. dakikada Kayode kaydetti. Karabağ'ın gollerini 8. dakikada Abdellah Zoubir ve 51. dakikada Matic attı.
Sivasspor bu sonuçla puanını 6 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Karabağ'ın grupta puanı bulunmuyor.
İLK 11'LER
Karabağ: Magomedaliyev, Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli.
Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin Öztekin, Gradel, Ninga, Kone
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Karabağ 1-0 öne geçti. Matic'in orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun topla buluşarak soldan ceza sahasına giren Zoubir düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak direğin dibinde filelerle buluşturdu: 1-0
16. dakikada Zoubir ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrılarak sol çaprazdan şutunu çekti, top az farkla yandan auta gitti.
39. dakikada Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Gradel'in şutuna Guerrier'in elle müdahale ettiğine hükmeden hakem penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada topun başına geçen Kone'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
43. dakikada Kone'nin pasıyla buluşan Gradel'in ceza sahası dışından şutunu kaleci kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.