İŞTE EROL BULUT'UN AÇIKLAMALARI:

Bir dünya yıldızı aramızdan ayrıldı. Futbolun başı sağ olsun. Olympiakos döneminde güzel bir anımız olmuştu. 2005-06 yılında şampiyon olduğumuzda kulüp onu davet etmişti. Isınmaya çıktığımızda ısınamamıştık çünkü Maradona bütün topları tribüne atmıştı.

18 transfer yaptık. Kolay değil bir anda yüksek performans beklemek. Süreci iyi yönettik. Şu anda 20 puanımız var, 2. sıradayız. Daha iyi olabilirdi ama şu anda durumdan memnunuz. Birkaç sakat ve hasta futbolcumuz var. Onlar da takıma hızlı bir şekilde gelecek...

Valencia şu anda takıma dönmedi. 1-2 gün içerisinde Türkiye'ye dönecek. Gökhan bugün antrenmana çıkacak. Maça birkaç gün daha var. İnşallah bir sıkıntısı olmaz ve hafta sonunda bizimle olur.