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    • 26.11.2020 16:12
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    maç sonucu: BB Erzurumspor 3-2

    'nda 4. Tur heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden sahasında 2. Lig ekibi 'u konuk etti. Normal süresi 2-2 biten mücadeleyi 3-2 kazanan ev sahibi BB Erzurumspor bir üst tura adını yazdırdı. İşte BB Erzurumspor -Ankara Demirspor maçının özeti ve golleri...

    Erzurumspor süprize izin vermedi ama uzatmalarda turladı!

    4. Tur maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. Heyecan düzeyi yüksek mücadelenin normal süresi 2-2 bitti. Uzatmanın ilk devresinin 105+1. dakikada Hamroun'un penaltıdan attığı golle maçı 3-2 kazanan BB Erzurumspor üst tur biletini kaptı.

    Ev sahibinin diğer golleri 22. dakikadan yine Hamroun penaltıdan atarken, diğer gol 89. dakikada Teikeu'dan geldi. Ankara Demirspor'un gollerini ise Süleyman Güneş ve Serdar Eylik kaydetti.

    İŞTE MAÇIN GOLLERİ

    GOL | BB Erzurumspor 1-0 Ankara Demirspor

    GOL | BB Erzurumspor 1-1 Ankara Demirspor

    GOL | BB Erzurumspor 1-2 Ankara Demirspor

    GOL | BB Erzurumspor 2-2 Ankara Demirspor

    GOL | BB Erzurumspor 3-2 Ankara Demirspor

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