Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile 2. Lig temsilcisi Anagold 24 Erzincanspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 3-0 kazanarak adını son 32 takım arasına yazdırdı.
İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan maçta lacivert-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 56'da Mickael Tirpan, 61'de Alan ve 90+2'de Berat Kalkan kaydetti.
Konuk ekipte Abdulcebrail Akbulut, 66'da gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
5. TUR KURA ÇEKİMİ YARIN
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, kura çekiminin yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da yapılacağı ifade edildi.
Kura çekiminde 4. turu geçen 26 takım, geçen sezon kupayı kazanan Trabzonspor ile bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray yer alacak.
Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.