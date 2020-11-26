Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından eski formunu yeniden yakalamak istiyor. Yeni teknik ekip de oyuncunun fiziksel performansını geliştirmenin yanı sıra mental olarak da ona katkı yapmak istiyor.
SENDEN ÇOK ŞEY BEKLENİYOR
Teknik Direktör Abdullah Avcı yıldız oyuncuyla yaptığı toplantıda, "Bu takım senden çok şey bekliyor ve bunları yapacak kaliten var" dedi. Ömür'e fiziksel yükleme de yapılıyor.
PSİKOLOJİK DESTEK VERECEK
Zihinsel Performans Antrenörü Yaşar Çevikel de oyuncuyla özel olarak ilgileniyor. Çevikel, Abdülkadir Ömür'ü psikolojik olarak daha iyi bir noktaya getirmek için mesai harcayacak.
9 MAÇTA 1 GOL VE 2 ASİST
Fırtına'nın yıldızı Abdülkadir Ömür bu sezon çıktığı 9 Süper Lig maçında 1 gol atarken 2 de asist yaptı.