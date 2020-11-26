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    • Spor
    • 26.11.2020 Gazete
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    ’un yıldızı yakın markaja alındı! ’e özel terapi

    'un genç oyuncusu , yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından eski formunu yeniden yakalamak istiyor. Yeni teknik ekip de oyuncunun fiziksel performansını geliştirmenin yanı sıra mental olarak da ona katkı yapmak istiyor.

    Abdülkadir Ömür’e özel terapi

    Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından eski formunu yeniden yakalamak istiyor. Yeni teknik ekip de oyuncunun fiziksel performansını geliştirmenin yanı sıra mental olarak da ona katkı yapmak istiyor.

    SENDEN ÇOK ŞEY BEKLENİYOR
    Teknik Direktör Abdullah Avcı yıldız oyuncuyla yaptığı toplantıda, "Bu takım senden çok şey bekliyor ve bunları yapacak kaliten var" dedi. Ömür'e fiziksel yükleme de yapılıyor.

    PSİKOLOJİK DESTEK VERECEK
    Zihinsel Performans Antrenörü Yaşar Çevikel de oyuncuyla özel olarak ilgileniyor. Çevikel, Abdülkadir Ömür'ü psikolojik olarak daha iyi bir noktaya getirmek için mesai harcayacak.

    9 MAÇTA 1 GOL VE 2 ASİST


    Fırtına'nın yıldızı Abdülkadir Ömür bu sezon çıktığı 9 Süper Lig maçında 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
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    Haberler Spor Trabzonspor’un yıldızı yakın markaja alındı! Abdülkadir Ömür’e özel terapi