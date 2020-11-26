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    • Spor
    • 26.11.2020 Gazete
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    Perotti derbiye serumla çıkacak

    'de ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgilisi olan Arjantinli yıldız oyuncu ’nin derbiye yetişmesi için seferberlik ilan edildi. Bağırsak enfeksiyonu geçiren yıldız oyuncunun maça yetişmesi için serum takviyesi yapılacak. ’un yıldız golcünün maça yetiştirilmesi için sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi.

    Perotti derbiye serumla çıkacak

    'de ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgilisi olan Arjantinli yıldız oyuncu 'nin derbiye yetişmesi için seferberlik ilan edildi. Bağırsak enfeksiyonu geçiren yıldız oyuncunun maça yetişmesi için serum takviyesi yapılacak. 'un yıldız golcünün maça yetiştirilmesi için sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde olduğu öğrenildi.

    FENER'DE SAMATTA ŞOKU
    Sivas Bld. ile oynanan maçında sakatlanan Tanzanyalı golcü Samatta'nın sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edildi. Yıldız oyuncu ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

    DERBİ STARTI VERİLDİ
    Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Sarı-Lacivertli oyuncuların antrenmanda morallerinin bir hayli yüksek olduğu gözlendi.

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    Haberler Spor Perotti derbiye serumla çıkacak