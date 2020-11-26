Ligin en iyi 2 orta sahası karşı karşıya! Fenerbahçe Beşiktaş maçının kilidi orta saha olacak

Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi için geri sayım başlarken, her iki takım da hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Hem sahadaki oyuna, hem de istatistiklere bakıldığında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kilit nokta orta saha olacak. Orta saha iki takımın da en güçlü yeri.
DOMİNANT FAKTÖR OLDULAR
Fenerbahçe'de Gustavo-Sosa- Ozan üçlüsü ile Beşiktaş'ta Atiba-Josef- Mensah üçlüsü takımlarının en dominant güçleri oldular. Maçlara etkileri hücumda ve savunmada üst seviyede oldu.
ATILAN GOLLERDE ONLAR VAR
Fenerbahçe'nin attığı 17 golün 8'ine bu üçlü gol ve asistlerle direkt katkı verdi. Beşiktaş'ın attığı 14 golde ise bu rakam 7 oldu. Aynı anda sahada olduklarında etkileri daha da arttı.
ENERJİLERİ HEP YÜKSEK OLDU
Orta sahalar gol ve asist dışında top çalma, top kapma, pas, kilit pas ve adam geçme gibi istatistiklerde takımlarının en iyileri arasında yer aldılar. Sahaya koydukları enerjiyle de dominant faktör olmayı başardılar.
GUSTAVO HER YERE YETİŞİYOR
Gustavo şu ana kadar gol ve asist katkısı vermedi. Ancak kilit istatistiklerde takımının en iyilerinden. Topla da en çok oynayan oyuncu. Brezilyalı yıldız, defans ile hücum arasındaki en sağlam köprü oldu.
ATİBA KOŞUYOR İZLEYEN YORULUYOR
Geride kalan maçlarda 2 gol ve 3 asiste imza atan Atiba, yüksek enerjisiyle de takımına liderlik ediyor. Son maçta Başakşehir'i yıkan isim de oydu.