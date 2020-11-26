Ligin en iyi 2 orta sahası karşı karşıya! Fenerbahçe Beşiktaş maçının kilidi orta saha olacak

GUSTAVO HER YERE YETİŞİYOR

Gustavo şu ana kadar gol ve asist katkısı vermedi. Ancak kilit istatistiklerde takımının en iyilerinden. Topla da en çok oynayan oyuncu. Brezilyalı yıldız, defans ile hücum arasındaki en sağlam köprü oldu.