Bergama 2-0’la geçti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Misli.com 3. Lig 4. Grup 7. hafta erteleme maçında Bergama Belediyespor, Kozanspor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyet golleri Ahmet Mumin ve Emre Pehlivan'dan geldi.
EFES'İN RAKİBİ KIZILYILDIZ
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında bugün deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle karşılaşacak... Kritik mücadele saat 21.00'de başlayacak.
PROSİNECKİ DÖNEMİ BİTTİ
Denizlispor'da Robert Prosinecki ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada, "Robert Prosinecki ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verildi" denildi.
HÜSEYİN VE HOSSEİNİ'NİN FORMA ÖZLEMİ!
Trabzon'da geçen sezon savunmanın vazgeçilmez isimlerinden olan Hüseyin Türkmen ve Hosseini formayı unuttu. Hüseyin ilk 4 hafta forma giydi. Hosseini ise sadece 5 dakika oynadı.
FIRTINA BAŞKENT'TE İLK PEŞİNDE
Bu sezon hem deplasman galibiyeti bulunmayan hem de üst üste iki kez maç kaşanamayan Abdullah Avcı'lı Trabzonspor, Ankaragücü maçıyla iki ilki de başarmak istiyor.
DERBİDE GÜLEN KANARYA
Kadınlar Basketbol Ligi'nde lider Fenerbahçe Öznür Kablo, Beşiktaş'ı 84-76 yenerek 10'da 10 yaptı. Beşiktaş etkili oyunuyla ilk periyodu 22-13 önde kapattı. İkinci periyotta üstünlüğü ele alan Dişi Kanarya devreyi 45-38 önde bitirdi. 3. çeyrekte pes etmeyen Kartal bu periyodu 63-61 önde geçti. Final bölümünde rakibine şans tanımayan Fenerbahçe maçtan 84-76 galip ayrıldı.
KARACABEY BLD. HATAYSPOR'U ELEDİ
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2. Lig ekibi Karacabey Belediye normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta Hatayspor'u penaltılarla geçti. Bursa ekibi penaltılarda 5-4 üstünlük sağladı. Sonuçlar: Tuzlaspor-Sultanbeyli: 5-1, Bandırmaspor-Darıca G.Birliği: 0-1, Y.Malatya-Etmesgut: 2-0, İstanbulspor-Tarsus İY.: 0-1, Eskişehir- Kastamonu: 2-0, Keçiörengücü- Kocaeli: 1-2, Altınordu-Çorum Fk: Ert., Gaziantep-Serik: 3-0, Antalya-Pendik: 2-0, A.Demir-Afyon: 4-1, Ç.Rizespor-Uşak: 6-0.
HEYECAN DEVAM EDİYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur son maçları bugün oynanacak... 5 karşılaşma da A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.