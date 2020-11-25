ASpor CANLI YAYIN
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gaziantep FK ile Serik Belediyespor karşı karşı geliyor. Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 2. Lig temsilcisi karşısında evinde sürprize izin vermek istemiyor. Serik Belediyespor ise güçlü rakibini devirip sükse yapmayı hedefliyor.
İLK 11'LER
GAZİANTEP FK: Çağlar, Ulaş, Kubilay, Jefferson, Andre Felipe, Oğuz Ceylan, Kozulj, M. Erdem Uğurlu, Andre Sousa, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp.
SERİK BELEDİYESPOR: Ahmet, Ercan, Atakan, Mahsun, Bahadır, Gökay, Sinan, E. Bekir, Erkan, Yusuf, Furkan.
Kritik karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.