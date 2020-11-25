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    • 25.11.2020 17:02
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    4.tur A Spor canlı yayın! Gaziantep FK - Serik Belediyespor maçı izle

    'nda 4. Tur heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekibi ekibi Gaziantep FK, sahasında 2. Lig temsilcisi Serik Belediyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı yayınına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

    ASpor CANLI YAYIN

    4. Tur maçında Gaziantep FK ile Serik Belediyespor karşı karşı geliyor. Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 2. Lig temsilcisi karşısında evinde sürprize izin vermek istemiyor. Serik Belediyespor ise güçlü rakibini devirip sükse yapmayı hedefliyor.

    İLK 11'LER
    GAZİANTEP FK: Çağlar, Ulaş, Kubilay, Jefferson, Andre Felipe, Oğuz Ceylan, Kozulj, M. Erdem Uğurlu, Andre Sousa, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp.

    SERİK BELEDİYESPOR: Ahmet, Ercan, Atakan, Mahsun, Bahadır, Gökay, Sinan, E. Bekir, Erkan, Yusuf, Furkan.

    Kritik karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası 4.tur A Spor canlı yayın! Gaziantep FK - Serik Belediyespor maçı izle