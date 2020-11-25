FENERBAHÇE'DE SORUN SAĞ BEK

Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Nazım Sangare, Tolga Ciğerci ve Harun Tekin'in maç kadrosunda olması mümkün gözükmüyor. Öte yandan siyah-beyazlılara karşı forma giymek için çalışmalarını sürdüren Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini korurken oynayamaması durumunda ise Gençlerbirliği maçında olduğu gibi sağ bekte Lemos'un forma giymesi bekleniyor.