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    • Spor
    • 25.11.2020 Gazete
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    Turuncu-Lacivertliler ’da devirdiği ’a deplasmanda yenildi! tepetaklak

    Medipol , H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İngiliz ekibi 'a 4-1 yenildi. Manchester United'a galibiyeti getiren golleri, 7. ve 19. dakikalarda Bruno Fernandes, 35. dakikada Marcus Rashford, 90+2. dakikada James attı.

    Başakşehir tepetaklak

    Başakşehir, İngiltere'de yıkıldı.

    Turuncu-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımına 4-1 yenildi.

    7. dakikada köşe vuruşundan seken topa ceza sahası dışında vuran Fernandes, ManU'yu 1-0 öne geçirdi.

    19'da Mert Günok'un elinden kaçırdığı topu tamamlayan Fernandes farkı ikiye çıkardı: 2-0. 35'te Rashford penaltıdan durumu 3-0 yaptı.

    75'te Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşu kaleci De Gea tokatladı ancak gol çizgisi teknolojisi devreye girdi ve hakem golü verdi: 3-1. 80'de Visca'nın sert şutu üst direkten döndü.

    James, 90+2'de attığı golle maçın sonucunu tayin etti: 4-1
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