19'da Mert Günok'un elinden kaçırdığı topu tamamlayan Fernandes farkı ikiye çıkardı: 2-0. 35'te Rashford penaltıdan durumu 3-0 yaptı.

75'te Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşu kaleci De Gea tokatladı ancak gol çizgisi teknolojisi devreye girdi ve hakem golü verdi: 3-1. 80'de Visca'nın sert şutu üst direkten döndü.

James, 90+2'de attığı golle maçın sonucunu tayin etti: 4-1