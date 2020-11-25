Başakşehir, İngiltere'de yıkıldı.
Turuncu-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımına 4-1 yenildi.
7. dakikada köşe vuruşundan seken topa ceza sahası dışında vuran Fernandes, ManU'yu 1-0 öne geçirdi.
19'da Mert Günok'un elinden kaçırdığı topu tamamlayan Fernandes farkı ikiye çıkardı: 2-0. 35'te Rashford penaltıdan durumu 3-0 yaptı.
75'te Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşu kaleci De Gea tokatladı ancak gol çizgisi teknolojisi devreye girdi ve hakem golü verdi: 3-1. 80'de Visca'nın sert şutu üst direkten döndü.
James, 90+2'de attığı golle maçın sonucunu tayin etti: 4-1