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    • 24.11.2020 23:21
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    • 24.11.2020 23:21
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    Sakaryaspor maçı penaltılarda bitti! Adanaspor bir üst tura yükseldi

    4. turunda normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten müsabakada , Sakaryaspor'u penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek 5. tura yükseldi. İşte maçın golleri.

    Adanaspor bir üst tura yükseldi

    , 'nda Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. 90 dakikası berabere biten Ziraat Türkiye Kupası maçı uzatmalara gitti. Uzatmada da karşılıklı birer gol bulan Adanaspor ile Sakaryaspor 2-2 ile penaltılara gitti. Penaltılarda gülen ev sahibi Adanaspor oldu.

    90 DAKİKA 1-1 BİTTİ
    Sakaryaspor, Adana deplasmanında Abdulaziz Solmaz'ın 30. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Adanaspor ise 35. dakikada Ozan Papaker skoru eşitledi.

    90. dakikası eşitlikle biten karşılaşma uzatmalara gitti.

    2-2 İLE PENALTILARA GİDİLDİ
    112. dakikada Sakaryaspor Mehmet Boztepe ile bir kez daha öne geçti. Umudunu kesmeyen Adanaspor, Cenk Alpteki le 115'te skoru yeniden eşitledi. Kalan dakikalarda gol olmadı ve maç penaltılara gitti.

    ADANASPOR TURLADI
    Adanaspor, penaltı atışlarında Sakaryaspor'u 4-3 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

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