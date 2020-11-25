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    • 25.11.2020 19:24
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    Gaziantep FK 'nda Serik Belediyespor'u 3-0 yenerek turladı!

    'nda 4. Tur heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekibi ekibi Gaziantep FK, sahasında 2. Lig temsilcisi Serik Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Gaziantep FK kupada bir üst tura adını yazdırdı.

    'nda 4. Tur heyecanı devam ediyor. Süper Lig ekibi ekibi Gaziantep FK, sahasında 2. Lig temsilcisi Serik Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan ev sahibi ekip bir üst tura adını yazdırdı.

    Gaziantep FK'ya turu getiren golleri Andre Sousa, Kevin Mirallas ve Muhammet Demir kaydetti.

    Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gaziantep FK ile Serik Belediyespor karşı karşı geldi. Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 2. Lig temsilcisi karşısında 3-0 galip gelerek evinde sürprize izin vermedi. Ev sahibi ekibe turu getiren goller Andre Sousa, Kevin Mirallas ve Muhammet Demir'den geldi.

    MAÇIN GOLLERİ
    BİRİNCİ GOL

    İKİNCİ GOL

    ÜÇÜNCÜ GOL

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    Haberler Spor Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u 3-0 yenerek turladı!