YILDIZLARDAN ÇOK DAHA YARARLI

Falcao yılda 5 milyon Euro, Feghouli 3 milyon 850 bin Euro, Ryan Babel 2.5 milyon Euro, Diagne 2 milyon 350 bin Euro alırken Taylan Antalyalı yılda sadece 230 bin Euro kazanıyor.