Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    takıma 15 yıl önceki zaferi hatırlattı! 2005 motivasyonu

    Yalçın takımını derbiye değişik bir şekilde motive ediyor. Başarılı hoca ’yi son olarak 2005’te ’de yendikleri maçı futbolcularına izlettirdi. Yalçın, “Ben o maçta kulübedeydim. Şimdi ise teknik adam olarak kulübede yer alacağım. Biz o tarihte zoru başardık. Yine başarabiliriz. Sizden böyle yürekli oynamanızı istiyorum” dedi.

    2005 motivasyonu

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımını derbiye değişik bir şekilde motive ediyor.

    Başarılı hoca Fenerbahçe'yi son olarak 17 Nisan 2005'te Kadıköy'de yendikleri maçı futbolcularına izlettirdi.

    Yalçın, "Ben o maçta kulübedeydim. Şimdi ise teknik adam olarak kulübede yer alacağım. Biz o tarihte zoru başardık. Yine başarabiliriz. Sizden böyle yürekli oynamanızı istiyorum" dedi.

    SİZLER DE TARİHE GEÇEBİLİRSİNİZ
    Sergen Yalçın o maçta kaleci Cordoba'nın atıldığını söyleyerek, "Kaleye forvet oyuncusu Pancu geçti.

    Deplasmanda oynuyorduk ve 10 kişi kalmıştık. Buna rağmen maçı çevirmesini bildik.

    Her şey aleyhimize olmasına rağmen kazandık. Siz de bu maçı kazanarak tarihe geçebilirsiniz. Size güveniyorum" diye konuştu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Sergen Yalçın takıma 15 yıl önceki zaferi hatırlattı! 2005 motivasyonu