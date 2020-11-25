



"Baskın seçim diyorlar. Siz baskın seçim görmemişsiniz. Bir önceki yönetim bize 20 gün verdi ya. Tuz da bozuluyor, anomi diye bir şey var. Otoritenin dediklerine inanmamak, güvensizlik ve bir anlamda anarşi. Biz başvurduk dedik, cevabı 1 ay sonra geldi. Başvurduğumuza inanmadılar. Hem mali genel kurul istedik. Ağır tüzük ihlali yaptılar. Denetleme raporu okunmadı Divan'da."

"İçişleri'nden cevap geldi. Geniş katılımlılara pandemi nedeniyle izin verilemeyeceğini söylediler. Fenerbahçe, Galatasaray, Esnaf Sanatkarlar gibi... Yasal süreçler sonuna kadar siz denetleme yapabilirsiniz dendi. Uluslararası şirketler bizi denetliyor. Bir de vicdanımız, ahlakımız, sütümüz denetliyor."

"O kadar çok istediler ki, bize iş yaptırmıyorlar. Benim moralim bozulmaz. Ben geçirilen hastalıklar, darbeler arasında tekim. Aynı anda 4 ayrı organdan ameliyat yok. İyi ki kalbime bir şey olmadı. Kalbim Galatasaray ile devam ediyor. Akıl zaten yok."