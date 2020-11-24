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    • 24.11.2020 16:15
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    SON DAKİKA: 'dan ve 'ya görev

    Son dakika haberi... F Grubu'nda ile Rijeka arasında oynanacak karşılaşmada kokartlı hakem düdük çalacak.

    UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya'ya görev!

    kokartlı hakem , 'nın Mönchengladbach ile Ukrayna'nın takımları arasında yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek. Bu, Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 50'nci maçı olacak.


    Almanya'nın Monchengladbach şehrindeki Borussia-Park Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada VAR, ise AVAR olarak görev yapacak.


    NAPOLİ - RİJEKA MAÇINDA HALİS ÖZKAHYA DÜDÜK ÇALACAK
    Bir diğer FIFA kokartlı hakem ise, 'nın ile Hırvatistan'ın Rijeka takımları arasında 26 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA F Grubu müsabakasını yönetecek.
    'nın Napoli şehrindeki San Paolo Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak müsabakada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını ve Mehmet Cem Satman yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya'ya görev