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    • 24.11.2020 15:45
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    Koronavirüs tedavisi gören lı futbolcu hastaneden taburcu edildi!

    lı futbolcu , 'da koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Gelen son dakika bilgisine göre, hastanede tedavi altına alınan 33 yaşındaki futbolcunun, aradan geçen 1 haftalık süreçte toparlandığı ve hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

    Arda Turan hastaneden taburcu edildi!

    Koronavirüse yakalanan isimlerin artması üzerine karşılaşmasına birçok eksikle çıkan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan 'a kaptan 'dan iyi haber geldi.

    TABURCU EDİLDİ

    'da ateşi 39'a kadar çıkan ve hastanede tedavi altına alınan 33 yaşındaki futbolcunun, aradan geçen 1 haftalık süreçte toparlandığı ve hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

    YARIN TEST YAPILACAK

    Evinde dinlenmeye çekilen Arda'nın, yarın kulüp tarafından teste sokulacağı ve sonucun negatif çıkması halinde hafta sonu Rizespor ile oynanacak maçın kadrosuna alınacağı belirtildi.

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    Haberler Spor Koronavirüs tedavisi gören Galatasaraylı futbolcu Arda Turan hastaneden taburcu edildi!