Koronavirüse yakalanan isimlerin artması üzerine Kayserispor karşılaşmasına birçok eksikle çıkan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'a kaptan Arda Turan'dan iyi haber geldi.

TABURCU EDİLDİ

17 Kasım'da ateşi 39'a kadar çıkan ve hastanede tedavi altına alınan 33 yaşındaki futbolcunun, aradan geçen 1 haftalık süreçte toparlandığı ve hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

YARIN TEST YAPILACAK

Evinde dinlenmeye çekilen Arda'nın, yarın kulüp tarafından teste sokulacağı ve sonucun negatif çıkması halinde hafta sonu Rizespor ile oynanacak maçın kadrosuna alınacağı belirtildi.