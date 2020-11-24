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    • 24.11.2020 16:03
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    17 futbolcusu koronavirüse yakalanan Çorum FK, Altınordu maçına çıkamayacak

    4'üncü Eleme Turu'nda yarın evinde Çorum FK ile karşılaşması gereken Altınordu, koronavirüs vakalarında artış yaşayan rakibinin maça çıkmayacak olması nedeniyle 3-0 hükmen galibiyetle tur atlayacak. Çorum FK kulübün sosyal medya hesabından maçta yer almayacaklarını belirtti.

    Çorum FK kupa maçına çıkamayacak!

    Misli.com 2. Lig ekiplerinden Çorum FK'nin 17 sporcusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması ve karantina sürecinin devam etmesi nedeniyle 4. turunda yarın 'de oynanması planlanan Altınordu maçına çıkamayacağı bildirildi.

    Çorum FK , yaptığı yazılı açıklamada, 7-8 Kasım'da yapılan Kovid-19 test sonuçlarından dolayı gruplarında Sancaktepe FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Kahramanmaraşspor maçlarının ertelendiğini hatırlattı.

    Daha sonra yeniden test yapıldığını ve 24 futbolcunun 17'sinin testinin pozitif çıktığını aktaran Baydur, şunları kaydetti:

    "Futbolcularımızın karantina süreci devam etmekte olup, TFF'nin karantinada olan oyuncularımızı akredite etmemesi sebebi ile 25 Kasım Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakası olan Altınordu maçına katılamayacağımızı üzülerek bildirmek isteriz. Amacımız karantinası devam eden oyuncularımızın gerek tedavileri, gerekse bireysel antrenmanlarını aksatmadan 29 Kasım'da Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta karşılaşacağımız Anagold 24 Erzincanspor maçına en az eksikle çıkmaktır."

    , 1 Ekim'de aldığı kararla kupa maçları öncesinde A takım listesindeki oyuncu sayısı koronavirüs nedeniyle 14'ün altına inerse müsabakanın ertelenmemesine, bu nedenle maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.

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    Haberler Spor 17 futbolcusu koronavirüse yakalanan Çorum FK, Altınordu maçına çıkamayacak